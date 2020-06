PM detém suspeito de latrocínio e apreende droga em Guarapari

today1 de junho de 2020 remove_red_eye27

Neste fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam drogas e detiveram um suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari.

Na tarde de domingo (31), um indivíduo e 36 anos foi detido após tentativa de latrocínio no bairro São Judas Tadeu. A vítima sofreu um corte no ombro e hematomas no rosto. O suspeito foi localizado e os pertences da vítima recuperados.

Na madrugada de sábado (30), militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Itapebussu quando avistaram dois menores, um de 15 e outro de 17 anos, em atitude suspeita em frente a um beco. Em posse deles foram encontradas 317 pedras de crack, 95 pinos de cocaína e oito pinos grandes da droga, além de R$1.339,00 em dinheiro.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional juntamente com os materiais apreendidos.