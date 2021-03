PM e PC realizam ação conjunta e detém homicida em Guarapari

Na manhã desta quarta-feira (03), Policiais Militares do 10º batalhão realizaram uma operação conjunta com a Polícia Civil de Guarapari para cumprimento de Mandado de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão ao suspeito de consumar um homicídio em dezembro de 2020 no bairro Portal Club, em Guarapari.

O alvo da ação, que é conhecido por traficar drogas na região de Jabaraí e Portal Club, foi localizado em sua residência no bairro Jabaraí e, após tentar se evadir, foi detido.



Foi encontrado em sua casa 01 pistola calibre 9mm; 25 munições do mesmo calibre; 01 carregador c/capacidade p/15 munições; R$ 1.138,00 em dinheiro; 05 aparelhos celulares; 02 pendrives e 01 coldre velado.



O detido foi encaminhado para a delegacia regional de Guarapari juntamente com todo material apreendido.