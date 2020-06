PM e PC realizam operação integrada e prendem quatro pessoas

Na manhã desta terça-feira (09) foi deflagrada uma operação integrada entre a Polícia Civil e policiais da 10ª Companhia Independente, que participou com equipes de serviço ordinário e contou com informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da unidade.



Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, logrando-se êxito na detenção de quatro indivíduos. Após buscas realizadas nos pontos indicados nos mandados, foram localizados 01 (uma) munição cal.38, 226 munições 5.56mm, um veículo Fiat Toro com restrição de roubo, uma bola de haxixe, R$ 2.109,00 em espécie, um quadro de bicicleta e cinco aparelhos celulares.



Os quatro detidos e todos os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Piúma.



A operação reforça a importância do trabalho integrado entre as polícias no município de Piúma, que vem gerando excelentes resultados em prol da sociedade.