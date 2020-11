PM fecha bailes funks clandestinos e apreende materiais ilícitos em Serra

today3 de novembro de 2020 remove_red_eye39

O final de semana prolongado foi marcado pelo encerramento de bailes funks clandestinos, e pela detenção de suspeitos em posse de armas de fogo e drogas no município de Serra.

Nesta segunda-feira (02), por meio de denúncias direcionadas ao CIODES, militares do 6º Batalhão prosseguiram ao bairro Cidade Pomar, onde estaria ocorrendo um baile funk clandestino. No local, foram visualizadas aproximadamente 300 pessoas aglomeradas, e que logo se dispersaram ao perceberem a aproximação das viaturas. Durante o preventivo no local, para assegurar o fim do baile clandestino, foi encontrada uma sacola contendo 179 buchas de maconha e R$ 314,00 em espécie.

Em Planalto Serrano Bloco A, militares da Força Tática visualizaram dois suspeitos, que percebendo que seriam abordados tentaram fugir, sem sucesso. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38, 23 munições, além de um rádio comunicador e R$ 130,00 em espécie.

Em Nova Carapina I, militares tomaram conhecimento que alguns suspeitos teriam roubado um veículo no bairro, e que após o delito estariam se escondendo no bairro Vila Nova de Colares. Diante da informação, os militares prosseguiram ao local e conseguiram encontrar o veículo e apreender um suspeito. Além do veículo recuperado, também foi apreendido um revólver calibre 32 com seis munições.

No domingo (1º), durante patrulhamento no bairro Campinho da Serra, militares da Força Tática visualizaram e abordaram um suspeito. Com ele foi apreendida uma submetralhadora calibre 380 com 27 munições, além de uma mochila contendo 17 buchas de maconha, 17 pinos de cocaína e R$ 168,90 em espécie.

Os suspeitos detidos e materiais apreendidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional de Serra.