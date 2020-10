PM prende quatro pessoas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em Guarapari

Na última quinta-feira (01), policiais militares do 10º batalhão realizaram operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão em três residências no município de Guarapari.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari. Dos três mandados de prisão, dois foram na área norte do município, no bairro Santa Mônica, e um no centro, na região sul. Três suspeitos foram detidos.

Na residência de M.G.B.S.C., 53 anos – foi localizado 12 buchas de maconha com seda para embalo, 42 buchas de maconha, 1 tablete de maconha fechado, 4 pedaços de tablete de maconha repartido, 3 balanças digitais , 1 notebook, material para embalo de entorpecentes, 2 facas com resquícios de maconha e R$ 420.

Já na residência de V.R.C.S., 17 anos – foi localizado 14 pinos e um papelote de cocaína e 02 buchas de maconha.

Na terceira residência foi encontrado 03 tabletes pequenos de maconha, 02 munições intactas calibre .38 , 02 rádios comunicadores e um papel com anotações referente à compra e venda de drogas.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.