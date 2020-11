PM recupera veículo e apreende arma de fogo em Guarapari no feriado

O último fim de semana foi marcado por diversas apreensões realizadas por policiais militares do 10º Batalhão no município de Guarapari.

Na manhã da última sexta-feira (30), por volta das 11h, durante o patrulhamento preventivo em Muquiçaba, os militares avistaram um indivíduo da qual já era de conhecimento da guarnição que constava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Ao ser abordado foi verificada a autenticidade do mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Guarapari pelo crime de estupro.

Durante a tarde, por volta das 15h, enquanto realizavam patrulhamento preventivo no bairro Adalberto Simão Nader, os militares avistaram um indivíduo, de 17 anos, em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Com ele foi localizado 22 pedras de crack e 11 buchas de maconha, além de R$ 40,00.

Na manhã de sábado (31), por volta das 10h, durante o patrulhamento preventivo em Itapebussu, os militares visualizaram um indivíduo dispensando quatro pedaços grandes de maconha no mato. De imediato foi realizada abordagem policial onde foi realizada a apreensão do material e do suspeito.

À tarde, por volta das 12h, policiais militares prosseguiram a localidade de Barro Branco, em uma propriedade rural para averiguar denúncia de que havia uma motocicleta furtada. No local foram recebidos pelo proprietário, de 66 anos, que levou os policiais até a motocicleta e disse que seu filho, de 44 anos, havia recebido o veículo de um indivíduo desconhecido. Após averiguações, constatou-se que o veículo estava com restrição de furto/roubo. Além da motocicleta, foram apreendidas 03 gaiolas com pássaros silvestres.

No período noturno, após receber denúncia anônima de tráfico de drogas, a guarnição policial realizou diligências no bairro Santa Mônica, onde abordaram três indivíduos. Com o primeiro abordado foi localizado 10 buchas de maconha. Com os outros dois nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais perguntaram se havia algo de ilícito nas residências deles, e os dois abordados confirmaram que havia maconha. Assim, após prosseguir à residência dos abordados foi localizado um pedaço médio, nove buchas e uma porção de maconha. Os três suspeitos foram detidos e, além dos entorpecentes, foi apreendido ainda uma balança de precisão, R$ 263,00 em espécie e quatro celulares.



Na noite de domingo (01) policiais militares do 10º BPM foram informados pelo CIODES que um motorista de aplicativo teria sido vítima de roubo, no bairro Santa Mônica por três indivíduos, sendo um armado, que roubaram seu veículo GM/PRISMA e que o agrediram e o deixaram amarrado em um matagal no bairro Setiba.



Os militares realizaram buscas e abordaram o veículo em Santa Mônica com quatro ocupantes, sendo que o motorista, de 20 anos, estava portando uma tornozeleira eletrônica, um adolescente de 17 anos, uma jovem de 18 anos, e uma adolescente de 16 anos.



O indivíduo que estava conduzindo o veículo informou que o outro participante do roubo estaria em uma kitnet no bairro. Ao chegar no local, perceberam que exalava um forte odor de maconha e como a porta estava entreaberta, conseguiram visualizar uma pistola em cima da cama. De imediato a guarnição adentrou no local e abordou um adolescente de 17 anos e apreenderam uma pistola calibre .380, com o carregador municiado com 10 munições intactas, uma bucha de maconha e um celular que pertence a vítima do roubo.

Na tarde de segunda-feira (02), por volta das 12h, policiais militares em patrulhamento preventivo na estrada localizada entre os bairros Village do Sol e Ilha do Sol, localizaram o veículo VW/GOL de cor branca abandonado no local. Verificado a placa constataram que se tratava de veículo com restrição de furto/roubo.

Ainda durante a tarde, por volta das 14h, um policial militar que estava de folga, trafegava de motocicleta pelo Centro de Guarapari, quando percebeu que populares pediam por socorro, e avistou um indivíduo correndo de bicicleta com uma faca em mãos. O militar o abordou e acionou o CIODES, recuperando o aparelho celular roubado da vítima, uma mulher de 23 anos. Os detidos e os menores apreendidos foram conduzidos para a delegacia local juntamente com todos os materiais apreendidos.