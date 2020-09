Polícia Civil do ES dá início a ‘Operação Capital’

Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Civil do ES (PC/ES) iniciou a ‘Operação Capital’ com o objetivo de desarticular operações financeiras de uma organização criminosa que atua com tráfico de drogas. A ação está sendo coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e conta com a participação do Notaer, Força Nacional e diversas unidades da PC/ES. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Vitória, Serra, Guarapari, Marataízes e também no Rio de Janeiro.