Polícia Civil prende suspeito de tentar roubar motorista de aplicativo em Itapemirim

today2 de outubro de 2025 remove_red_eye62

Uma ação rápida dos policiais civis da Delegacia Regional de Itapemirim, na tarde dessa quarta-feira (1º), resultou na prisão em flagrante de um homem de 21 anos, logo após a tentativa de roubo contra um motorista de aplicativo, na localidade de Rosa Meireles, em Itapemirim.

A vítima procurou a delegacia e relatou que havia escapado da abordagem criminosa logo após deixar uma passageira. Ela conseguiu acelerar o veículo e fugir, mas identificou o suspeito, já conhecido pelas equipes de investigação pelo histórico criminal.

Diante das informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram o homem em uma residência frequentada por usuários de drogas. Ele portava um simulacro de arma de fogo no bolso e confessou o crime no momento da abordagem.

De acordo com o delegado Daniel de Araújo, que coordenou a ação, o suspeito já havia sido preso em flagrante no mês passado por furto qualificado e possui, pelo menos, cinco registros policiais por crimes de furtos e roubos.

“Mesmo assim, encontrava-se em liberdade após audiência de custódia. Sua reincidência e persistência na prática criminosa reforçam a periculosidade e o risco concreto à sociedade local”, afirmou o delegado.

Após a prisão, o detido foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.