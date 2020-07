Polícia Civil prende suspeitos que vendiam e entregavam drogas em domicílio em Vila Velha

As equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante, na manhã da última quarta-feira (08), dois suspeitos que estariam vendendo e entregando drogas em domicílio em Vila Velha. Os detidos, um de 25 e outro com 23 anos, também eram foragidos da justiça por crimes de homicídio. As prisões aconteceram no bairro Ataíde, em Vila Velha.

“Os dois estavam vendendo os entorpecentes em um esquema de delivery. Durante buscas na residência foi encontrado aproximadamente, dois quilos de maconha, balanças de precisão e material para embalo dos entorpecentes”, contou o chefe do DHPP, delegado Romualdo Gianordoli.

Assim que os policiais chegaram na casa, os suspeitos tentaram fugir. “Eles pularam do terceiro andar e correram pelos telhados. Um se desequilibrou e caiu, sendo preso. O outro foi localizado mais a frente, com o tornozelo quebrado na desastrosa tentativa de fuga. Chegamos à conclusão que o desespero deles não foi ocasionado pela quantidade da droga apreendida na casa, mas sim porque o detido de 25 anos tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídios ocorridos em Vila Velha. Já o outro também possui mandado de prisão preventiva por um homicídio no município de Serra”, disse o delegado.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ainda segundo o delegado, os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição e uso de documento falso.

Os presos foram conduzidos ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde permanecem sob escolta policial. Posteriormente, serão encaminhados a uma unidade prisional.

Por Fernanda Pontes