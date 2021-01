Polícia Civil reforça equipes em cidades litorâneas durante Verão

today13 de janeiro de 2021 remove_red_eye48

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) reforçou as equipes das Delegacias localizadas em cidades do litoral capixaba. O reforço começou em dezembro de 2020 e se estenderá até a quarta-feira de cinzas do Carnaval, em consonância com o Plano Verão, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, destacou a importância deste planejamento para o atendimento aos moradores e turistas nas cidades litorâneas, uma vez que, mesmo em meio à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o litoral capixaba é muito procurado por visitantes de outras cidades e estados.

“O objetivo é trazer tranquilidade, paz social e segurança aos cidadãos capixabas e aos turistas que visitam nosso litoral, promovendo ações de segurança pública e a imediata garantia de atendimento à sociedade, dentro das nossas atribuições”, afirmou Arruda.

Norte a sul

No norte do Estado, a Delegacia de Polícia de Conceição da Barra conta com equipes extras, realizando plantão especial 24 horas no Carnaval, assim como ocorreu no Réveillon. As Delegacias Regionais de São Mateus, Linhares e Aracruz, que já têm plantão 24 horas, também tiveram reforço no efetivo, de modo a dar mais celeridade nos atendimentos.

No sul do Estado, o esquema especial de plantão foi implantado na Delegacia de Polícia de Piúma, que já conta com equipe reforçada e terá atendimento 24 horas no Carnaval. As Delegacias Regionais Itapemirim e Anchieta, que têm plantão 24 horas, e a Delegacia Regional de Marataízes, também têm mais policiais neste período.

Na Grande Vitória, duas delegacias terão atendimento especial no Carnaval: a DP de Santo Antônio, em Vitória, e a DP de Jacaraípe, na Serra. Além disso, as Delegacias Regionais de toda a Região Metropolitana estão com o efetivo reforçado durante o Verão, com destaque para a Delegacia Regional de Guarapari, principal destino turístico do Espírito Santo nesta época do ano.

O superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas, delegado João Calmon, explicou que os reforços possibilitam melhor atendimento à população. “Fizemos uma readequação dos policiais que atuam no setor administrativo, lançando eles nas atividades-fim dos plantões e delegacias especializadas. A nossa preocupação primordial é reforçar os plantões de todas as delegacias regionais, principalmente aquelas da região litorânea, para um melhor atendimento ao público”, disse Calmon.



Por Camila Ferreira