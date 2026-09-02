Quarta-feira, 02 de setembro de 2026
search

Operação da PF combate crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o país

today2 de setembro de 2026
remove_red_eye67

Ação ocorre simultaneamente nos 26 estados e no Distrito Federal; Espírito Santo participa da mobilização

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (2) uma grande operação nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ação conta com a participação das Polícias Civis de 20 estados, entre eles o Espírito Santo, e mobiliza agentes em todas as 27 unidades da Federação.

Batizada de Operação Nacional Proteção Integral V, a ofensiva tem como alvo suspeitos envolvidos na produção, armazenamento, compartilhamento e comercialização de conteúdos relacionados à exploração sexual infantojuvenil.

Ao longo da operação, foram cumpridas 153 ordens de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. As forças de segurança também registraram 31 prisões em flagrante, apreenderam três adolescentes e conseguiram resgatar duas vítimas.

A mobilização reúne 755 policiais, sendo 480 agentes da Polícia Federal e 275 policiais civis.

Investigação mira crimes no ambiente digital
De acordo com as autoridades, parte das investigações está relacionada à atuação de criminosos no ambiente virtual, utilizando redes sociais, aplicativos e outras plataformas para produzir, armazenar ou compartilhar material de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação atual é uma continuidade das ações anteriores da série Proteção Integral, realizadas desde 2025. Em março deste ano, a Polícia Federal também realizou a Operação Guardião Digital, voltada ao enfrentamento de crimes sexuais praticados no ambiente virtual.

Os números mostram a dimensão do trabalho realizado pelas forças de segurança. Entre janeiro e agosto de 2026, a Polícia Federal cumpriu 980 mandados de prisão contra foragidos da Justiça investigados ou condenados por crimes sexuais.

Prevenção também é responsabilidade dos adultos
Além das ações policiais, a Polícia Federal reforça a importância da prevenção, especialmente dentro de casa. Pais e responsáveis devem conversar com crianças e adolescentes sobre os riscos presentes nas redes sociais, jogos e aplicativos.

Mudanças repentinas de comportamento, isolamento, medo ou excesso de sigilo durante o uso de celulares e computadores podem ser sinais que merecem atenção.

A orientação é que crianças e adolescentes saibam que podem pedir ajuda a um adulto de confiança diante de qualquer abordagem ou situação que cause desconforto.

A operação tem como base o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelecem a proteção integral e a prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes.

A ação reforça a integração entre as forças de segurança no combate a crimes que atingem um dos grupos mais vulneráveis da sociedade.

Resumo Operação Nacional Proteção Integral V
153 Mandados de Busca e Apreensão
13 Mandados de Prisão Preventiva
42 Prisões em Flagrante
3 Apreensões de menores
755 Policiais (480 PF e 275 PC)
2 vítimas resgatadas
Atuaram as Polícias Civis em 20 Estados (AL, AM, BA, DF, ES, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO).

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

CAPTCHA

*

Últimas Notícias

  • Enquete

    Quem você acha que será o prefeito de Piúma nas próximas eleições?

    Ver resultados

    Carregando ... Carregando ...