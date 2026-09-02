Operação da PF combate crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o país

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye67

Ação ocorre simultaneamente nos 26 estados e no Distrito Federal; Espírito Santo participa da mobilização

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (2) uma grande operação nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ação conta com a participação das Polícias Civis de 20 estados, entre eles o Espírito Santo, e mobiliza agentes em todas as 27 unidades da Federação.

Batizada de Operação Nacional Proteção Integral V, a ofensiva tem como alvo suspeitos envolvidos na produção, armazenamento, compartilhamento e comercialização de conteúdos relacionados à exploração sexual infantojuvenil.

Ao longo da operação, foram cumpridas 153 ordens de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. As forças de segurança também registraram 31 prisões em flagrante, apreenderam três adolescentes e conseguiram resgatar duas vítimas.

A mobilização reúne 755 policiais, sendo 480 agentes da Polícia Federal e 275 policiais civis.

Investigação mira crimes no ambiente digital

De acordo com as autoridades, parte das investigações está relacionada à atuação de criminosos no ambiente virtual, utilizando redes sociais, aplicativos e outras plataformas para produzir, armazenar ou compartilhar material de exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação atual é uma continuidade das ações anteriores da série Proteção Integral, realizadas desde 2025. Em março deste ano, a Polícia Federal também realizou a Operação Guardião Digital, voltada ao enfrentamento de crimes sexuais praticados no ambiente virtual.

Os números mostram a dimensão do trabalho realizado pelas forças de segurança. Entre janeiro e agosto de 2026, a Polícia Federal cumpriu 980 mandados de prisão contra foragidos da Justiça investigados ou condenados por crimes sexuais.

Prevenção também é responsabilidade dos adultos

Além das ações policiais, a Polícia Federal reforça a importância da prevenção, especialmente dentro de casa. Pais e responsáveis devem conversar com crianças e adolescentes sobre os riscos presentes nas redes sociais, jogos e aplicativos.

Mudanças repentinas de comportamento, isolamento, medo ou excesso de sigilo durante o uso de celulares e computadores podem ser sinais que merecem atenção.

A orientação é que crianças e adolescentes saibam que podem pedir ajuda a um adulto de confiança diante de qualquer abordagem ou situação que cause desconforto.

A operação tem como base o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelecem a proteção integral e a prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes.

A ação reforça a integração entre as forças de segurança no combate a crimes que atingem um dos grupos mais vulneráveis da sociedade.

Resumo Operação Nacional Proteção Integral V

153 Mandados de Busca e Apreensão

13 Mandados de Prisão Preventiva

42 Prisões em Flagrante

3 Apreensões de menores

755 Policiais (480 PF e 275 PC)

2 vítimas resgatadas

Atuaram as Polícias Civis em 20 Estados (AL, AM, BA, DF, ES, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO).