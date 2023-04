Polícia Militar apreende 11 toneladas de queijo com fezes de rato e larvas em Minas Gerais

Uma ocorrência da Polícia Militar do Meio Ambiente encontrou uma verdadeira cena de terror para qualquer mineiro. Os agentes apreenderam, na madrugada de sexta-feira (14), mais de 11 toneladas de queijos artesanais com fezes de rato e larvas em Riachinho, na região Noroeste de Minas Gerais.

A ocorrência foi realizada após o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) receber uma denúncia anônima de que uma casa abandonada era utilizada para o armazenamento de queijos de forma incorreta.

Ao chegarem no local, os agentes da Polícia Militar do Meio Ambiente e os técnicos do IMA encontraram cerca de 11,4 toneladas de queijos guardadas em caixas d’água. Os laticínios estavam cobertos com uma salmoura para ajudar na conservação. Os técnicos detectaram dejetos como larvas e fezes de rato nos alimentos.

Segundo os policiais, os queijos eram retirados da salmoura, lavados e depois distribuídos para cidades como Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Brasília (DF). Aqueles que estivessem em pior condição eram triturados e vendidos para padarias próximas.

Durante a operação, o motorista de uma caminhonete carregada com 400kg de queijo nas mesmas condições foi preso em flagrante. O carregamento seria levado para Bonfinópolis.

Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, uma ocorrência similar foi registrada na mesma região em 2017. Na época, 32 toneladas de queijo nas mesmas condições foram apreendidas pelas autoridades.

