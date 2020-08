Polícia Militar apreende 50 quilos de maconha em São Mateus

today24 de agosto de 2020 remove_red_eye30

Na manhã do sábado (22), policiais militares do Centro de Controle de Operações (CCO) do 13º Batalhão receberam informações, por meio do telefone 190, de que estaria chegando uma grande quantidade de drogas ao município de São Mateus. Este carregamento estaria vindo do estado de São Paulo em um ônibus de transporte de passageiros.

Diante das informações os policiais militares iniciaram uma operação com a utilização de diversas viaturas, que a partir daquele momento acompanhariam todos os ônibus que chegassem ao município e que tivessem origem ou passado pelo estado de São Paulo. Que em um dos acompanhamentos realizados a um ônibus da empresa Gontijo, assim que este sinalizou parada na lateral da via para desembarque de passageiros, foi procedida à abordagem ao veículo e verificação, junto ao motorista da empresa, da lista de passageiros que desembarcariam em São Mateus.

Nessa lista os policiais militares, usando de sua vasta experiência, identificaram o nome de uma mulher que tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas e perguntaram a ela se estaria transportando objeto ilícito, como drogas no ônibus, quando a abordada informou que sim, vindo a descer do ônibus e indicar, no bagageiro, uma mala de cor preta, que ao ser aberta continha vários (tabletes) de maconha, que posteriormente contados e pesados totalizaram 58 tabletes, pesando cerca de 50 kg.

Foi dada voz de prisão a criminosa que confirmou que a tal droga era proveniente do estado de São Paulo onde ela foi buscá-la para um homem que lhe pagaria a quantia de R$ 2.000,00 para o transporte da droga. A criminosa apresentou ainda a passagem que continha a numeração na bagagem com a droga.

Diante da possibilidade de haver mais drogas nos veículos abordados, policiais militares da equipe K9 foram acionados para que fosse possível empregar o cão farejador de armas e drogas Jhoy, que realizou buscas nos outros ônibus abordados, mas não identificou nenhuma bagagem com drogas, assim como no veículo onde foram encontrados os 50 quilos de maconha, confirmando somente a mala apontada pela criminosa. A mulher foi conduzida, com toda a droga, à presença do delegado da Polícia Civil de plantão em São Mateus.