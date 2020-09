Polícia Militar apreende drogas e prende suposto traficante

Na tarde desta quinta-feira (03), policias militares do 11° Batalhão realizaram a apreensão de drogas e prisão de um traficante no município de Mantenópolis.

Durante patrulhamento no bairro Ipiranga, os militares avistaram um homem que empreendeu fuga assim que visualizou a presença da polícia.

Diante deste comportamento suspeito, os policiais iniciaram uma perseguição ao cidadão e perceberam que o indivíduo havia se escondido em um terreno abandonado a uma boa distância de onde foi avistado pela primeira vez.



Ao localizá-lo, os policiais fizeram a abordagem e busca pessoal no suspeito, sendo encontrado com o mesmo a quantia de 10 buchas de maconha e R$ 24. Questionando-o quanto a procedência do material, o rapaz confessou que havia mais entorpecentes em sua residência e que estava realizando o tráfico naquela região.

Em posse dessa informação, os militares se deslocaram até a casa do infrator e localizaram em seu quarto a quantia de 317 gramas de maconha, mais 30 buchas.

Constatado o crime de tráfico, o suspeito foi conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido.