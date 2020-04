Policiais do 10º BPM recebem vacina de gripe H1N1

Nos dias 22 e 23 de abril o Décimo Batalhão está realizando uma campanha de vacinação contra Gripe (influenza H1N1) para os policiais militares da unidade.



Tal iniciativa é uma parceria do Batalhão com a Secretaria de Saúde de Guarapari, que disponibilizou uma equipe de vacinação para atender a sede. Os militares podem vacinar-se no horário de 8 às 11h, no auditório do 10º Batalhão. A vacinação é exclusiva para Policiais Militares, não se estendendo à familiares.



“Vivemos um momento de prevenção, a segurança pública não pode parar, precisamos cuidar para que os Policiais Militares continuem trabalhando diuturnamente em prol da sociedade Guarapariese”, afirmou o Comandante da unidade, Ten. Cel. Cleverson Mancini Lyra.