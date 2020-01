Policiais militares da 10ª Cia apoiam força tarefa emergencial em Iconha

Nesta terça-feira (28), policiais militares da 10ª Companhia Independente realizaram patrulhamento ostensivo no local onde foi montado uma estrutura para receber a Força Tarefa Emergencial do governo do estado para auxílio às vítimas da enchente, no município de Iconha.

Nos estandes montados e nos veículos de atendimento ao cidadão serão disponibilizados serviços de emissão de Laudo do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, cadastramento para o Cartão Reconstrução ES, solicitação de 2ª via de carteira de identidade, orientação jurídica, consultoria do SEBRAE e orientações tributárias para as empresas afetadas.

Esse apoio do governo às famílias atingidas é importante, tendo em vista que várias pessoas perderam tudo e é momento de reconstrução para todos de Iconha, relata emocionada, a senhora Ângela de Souza, moradora da localidade de Bom Destino e que foi vítima da enchente.

O atendimento está sendo realizado na Praça Central de Iconha (ao lado do Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságia), a partir das 9h.