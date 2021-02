Policiais Militares do 10º BPM participam de aniversário de criança admiradora da PMES

No último sábado (30), policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão realizaram o sonho do pequeno Davi, e compareceram ao seu aniversário de 4 anos.



O pedido foi realizado pela mãe da criança, que organizou a festa do filho com o tema de Polícia.



Segundo Adriana, mãe do Davi, o menino admira a Polícia e fala que quando crescer será um Policial Militar.



A equipe providenciou uma farda para que o momento fosse ainda mais especial. O gesto emocionou o pequeno admirador da PMES e sua família.