População de Itapemirim ganha mais um espaço para recreação e lazer

today20 de agosto de 2021 remove_red_eye46

Na tarde desta quinta-feira (19), o prefeito Thiago Lopes entregou aos moradores de Itaipava, a Praça Três Irmãos, que recebeu um novo piso, pintura nos canteiros, playground e uma iluminação de destaque.

O equipamento público com mais de 1,0 mil metros quadrados foi totalmente remodelado e revitalizado. A praça ganhou um novo piso com blocos intertravado, pintura nos canteiros e também 15 luminárias, além de um playground com brinquedos de madeira para as crianças, com balanços, gangorras e escorregador.

“Fico feliz de estarmos aqui, no lugar que eu escolhi para morar, onde praticamente cresci, para entregarmos essa praça novinha para os moradores”, destacou o prefeito.



E completou: “Nós temos trabalhado. E sabemos que a caminhada é longa ,pois são muitas as demandas de infraestrutura no município. Mesmo assim, nas duas últimas semanas conseguimos entregar duas praças, uma unidade de saúde e uma escola”, enfatizou.

Para o vice-prefeito, Nilson César Soares Santos, a Administração está cumprindo o que prometeu à população. “Estive aqui em 2020 e vi o que era e agora estou vendo o que está sendo entregue”, disse ao se referir ao logradouro público totalmente revitalizado.



O moradores aprovaram a nova praça. “Achei maravilhosa”, opinou Maura Delfino, 57 anos, depois de aproveitar a oportunidade para reivindicar mais praças em outros locais.



“Esse espaço ficou muito bom. A minha nota é mil”, avaliou Gean da Silva Evangelista, de 43 anos, sob alegação de que já está arrumando a frente de sua casa para ficar igual a praça.



“Agora precisamos conservar esse bem da população. É muito bom para as crianças”, destacou Raquel Silva, 39 anos.



Participaram do evento os vereadores Júlio César Ferreira de Magalhães, Renildo Nascimento e Lucimar Alves Soares, além dos secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores do município.