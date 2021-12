PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA | Veja as notas obtidas pelos municípios capixabas

Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) identificou que grande parte das instituições capixabas apresentaram significativas deficiências de divulgação e limitações de acesso às informações de patrimônio, de gestão fiscal e especialmente da Carta de Serviços ao Usuário em seus sítios eletrônicos e portais da transparência. Isso, de certa forma, acaba por impor restrições ao direito que os cidadãos têm de exercer o controle social sobre a gestão pública.

Verificou-se, ainda, que parcela dos jurisdicionados não publicou informações completas, atualizadas e de fácil acesso ao cidadão. Tais falhas dificultam, ou até mesmo inviabilizam, o exercício do controle social.

Por outro lado, contatou-se, também, que a maioria dos entes avaliados divulgaram, em seus portais de transparência, informações de licitações e contratos, de despesas e receitas, de pessoal, e dados gerais, de forma periódica e satisfatória. Contudo, verificou-se que ainda é preciso aprimorar a disponibilização das informações para a sociedade.



No processo foram avaliados os portais de prefeituras, câmaras, assim como Assembleia Legislativa (Ales), Governo do Estado, Ministério Público (MPES), Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) e Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), no período entre 26 de outubro de 2020 e 2 de abril desse ano.



Resultados e riscos

Essa é a terceira fiscalização em transparência ativa no âmbito municipal (prefeituras e câmaras) e a primeira no âmbito estadual (Governo, Ales, TCE-ES, TJES e MPES). Identificou-se o não atendimento de itens avaliados nos 161 jurisdicionados fiscalizados.



O relatório destaca que, conforme termos da Lei de Acesso à Informação (LAI), a transparência ativa prevê a divulgação espontânea de informações de interesse geral ou coletivo, independentemente de solicitações, tendo em vista que a regra é a publicidade e a exceção é o sigilo.



Contudo, no decorrer da avaliação dos portais de transparência e sites institucionais, deparou-se com situações que dificultaram ou comprometeram a busca de informações pela auditoria. Ou, ainda, situações que prejudicariam o cidadão a ter acesso às informações, sendo identificadas pela área técnica como riscos, dos quais 13 se destacaram.



Com relação às deficiências e falhas encontradas em alguns portais, especialmente no âmbito dos municípios, observou-se duplicidade de portais de transparência, problemas de funcionalidade de links de acesso, lentidão de retorno às consultas, informações desatualizadas, desconcentração e desorganização de informações – situações estas que dificultaram a compreensão do que estava sendo disponibilizado e o efetivo acesso das informações contidas nos portais.



Apesar das constatações evidenciadas, considerando que o intuito dessa fiscalização é fomentar a ampliação da transparência ativa junto aos jurisdicionados, por intermédio da função orientativa do TCE-ES, a área técnica opinou que seria mais eficaz realizar as avaliações não com a intenção de responsabilizar os gestores, mas com o objetivo de disponibilizar um diagnóstico, a partir do qual poderiam identificar e realizar as melhorias necessárias.



PREFEITURAS

Posição

2020 Prefeitura Nota

2020 Nota

2017 Posição

2017 1 Serra 90,07% 85,40% 8 2 Afonso Cláudio 87,52% 80,73% 21 3 Vila Velha 87,12% 80,48% 23 4 Vitória 86,60% 84,73% 12 5 Anchieta 85,74% 56,48% 70 6 Venda Nova do Imigrante 85,43% 85,50% 7 7 Ibiraçu 84,83% 86,15% 2 8 São Gabriel da Palha 84,81% 79,43% 27 9 Santa Maria de Jetibá 84,24% 79,95% 24 10 Brejetuba 84,19% 57,30% 69 11 Itarana 84,02% 84,60% 14 12 Boa Esperança 83,62% 87,98% 1 13 Governador Lindenberg 83,29% 85,75% 3 14 Cachoeiro de Itapemirim 83,24% 85,50% 6 15 Ecoporanga 82,52% 83,68% 16 16 Itaguaçu 80,52% 78,75% 30 17 Ibatiba 80,14% 76,35% 39 18 Jaguaré 80,07% 73,38% 47 19 São Mateus 79,79% 66,20% 62 20 Linhares 79,24% 78,90% 29 21 Alfredo Chaves 79,05% 84,63% 13 22 Domingos Martins 78,38% 85,18% 10 23 Iconha 78,14% 83,58% 17 24 Santa Teresa 77,57% 85,20% 9 25 São Roque do Canaã 76,57% 71,98% 53 26 Conceição do Castelo 76,52% 83,23% 18 27 Vila Pavão 76,17% 61,63% 65 28 Ibitirama 75,83% 81,53% 19 29 Pedro Canário 75,69% 75,08% 44 30 Castelo 75,19% 75,55% 42 31 Santa Leopoldina 75,12% 78,58% 31 32 Marechal Floriano 74,76% 78,53% 32 33 Muqui 74,55% 79,45% 26 34 Vargem Alta 74,43% 61,78% 64 35 Baixo Guandu 73,93% 76,68% 37 36 João Neiva 73,76% 72,68% 51 37 Viana 73,71% 85,60% 5 38 Bom Jesus do Norte 73,57% 77,48% 35 39 Piúma 72,90% 85,75% 4 40 Cariacica 72,76% 78,10% 34 40 Irupi 72,76% 69,90% 59 41 Vila Valério 72,21% 85,08% 11 42 Marilândia 71,48% 80,75% 20 43 Muniz Freire 70,81% 76,60% 38 44 Atilio Vivacqua 70,64% 59,20% 68 45 Montanha 70,55% 79,75% 25 46 Alegre 70,52% 73,35% 48 47 Águia Branca 70,00% 75,38% 43 48 Barra de São Francisco 69,88% 75,63% 41 49 Mimoso do Sul 69,71% 23,90% 78 50 Ponto Belo 69,60% 54,80% 71 51 Sooretama 69,48% 71,78% 54 52 Apiacá 68,86% 76,03% 40 53 Guaçuí 68,69% 73,13% 50 54 Jerônimo Monteiro 68,64% 78,93% 28 55 Nova Venécia 68,40% 84,55% 15 56 Colatina 68,38% 78,43% 33 57 Mantenópolis 67,02% 71,28% 56 58 Presidente Kennedy 66,40% 68,18% 60 59 Divino de São Lourenço 65,52% 25,35% 77 60 Pancas 64,98% 60,93% 67 61 São José do Calçado 64,95% 28,48% 76 62 Iúna 64,90% 77,35% 36 63 Conceição da Barra 64,24% 80,55% 22 64 Laranja da Terra 64,14% 74,83% 45 65 Guarapari 63,55% 39,98% 74 66 Fundão 62,38% 66,68% 61 67 Marataízes 62,00% 71,50% 55 68 Mucurici 61,98% 64,68% 63 68 Água Doce do Norte 61,98% 73,30% 49 69 Alto Rio Novo 61,48% 72,38% 52 69 Rio Novo do Sul 61,48% 41,00% 73 70 Pinheiros 61,14% 61,38% 66 71 Dores do Rio Preto 60,52% 48,98% 72 72 Itapemirim 58,10% 70,58% 57 73 Rio Bananal 57,86% 73,40% 46 74 São Domingos do Norte 36,43% 70,50% 58 75 Aracruz 35,21% 30,55% 75

CÂMARAS

Posição

2020 Câmara Nota

2020 Nota

2017 Posição

2017 1 Guarapari 91,24% 87,74% 2 2 Cachoeiro de Itapemirim 88,62% 40,75% 67 3 Vargem Alta 87,29% 78,26% 9 4 Domingos Martins 85,52% 68,06% 30 5 Ibiraçu 83,81% 78,04% 11 6 Muqui 82,10% 70,31% 27 7 Alfredo Chaves 81,67% 68,09% 29 8 Laranja da Terra 81,24% 67,21% 31 9 Venda Nova do Imigrante 80,95% 77,76% 12 10 Ecoporanga 80,67% 75,40% 16 11 Aracruz 80,22% 61,79% 44 12 Colatina 79,10% 76,24% 14 13 Marilândia 78,38% 58,24% 50 14 Governador Lindenberg 76,67% 79,86% 4 15 Santa Maria de Jetibá 76,48% 79,31% 6 16 São Gabriel da Palha 75,43% 73,56% 19 17 Conceição do Castelo 75,21% 70,69% 23 18 Sooretama 75,14% 75,76% 15 19 Dores do Rio Preto 74,67% 50,06% 61 20 Anchieta 74,14% 74,86% 17 21 Vitória 73,44% 89,66% 1 22 Pinheiros 73,14% 84,69% 3 23 Viana 72,79% 70,36% 26 24 Vila Velha 71,76% 65,71% 35 25 Boa Esperança 71,67% 72,84% 20 26 Muniz Freire 71,51% 79,86% 5 27 Pedro Canário 71,00% 33,13% 73 28 Conceição da Barra 70,07% 63,41% 38 29 João Neiva 68,55% 53,86% 58 30 Santa Leopoldina 68,52% 66,46% 33 31 Pancas 68,40% 74,79% 18 32 Alegre 68,19% 62,29% 42 33 Castelo 66,32% 32,91% 74 34 Irupi 66,05% 54,51% 55 35 Linhares 65,26% 68,81% 28 36 Guaçuí 64,63% 31,11% 75 37 Jerônimo Monteiro 64,52% 56,38% 51 38 Santa Teresa 64,40% 70,46% 25 39 Itarana 64,19% 78,36% 8 39 Baixo Guandu 64,19% 53,61% 59 40 Jaguaré 63,88% 79,24% 7 41 Piúma 63,24% 63,26% 39 42 Marechal Floriano 62,33% 70,51% 24 43 Barra de São Francisco 61,95% 62,31% 41 44 Vila Pavão 61,43% 66,81% 32 45 São Domingos do Norte 60,33% 61,81% 43 46 Atilio Vivacqua 60,00% 72,06% 21 47 Ibatiba 59,67% 54,11% 56 48 Iúna 59,62% 56,16% 52 49 Nova Venécia 59,13% 77,49% 13 50 Afonso Cláudio 58,76% 58,69% 49 51 Águia Branca 58,57% 62,99% 40 52 Vila Valério 58,34% 78,24% 10 53 Alto Rio Novo 57,93% 66,01% 34 54 São Roque do Canaã 57,76% 46,94% 62 55 Serra 57,44% 71,21% 22 56 Cariacica 57,00% 64,61% 36 57 Iconha 56,83% 55,66% 53 58 Presidente Kennedy 55,64% 61,01% 45 59 São Mateus 54,60% 53,19% 60 60 Rio Novo do Sul 52,10% 40,34% 68 61 Mucurici 49,86% 46,26% 63 62 Brejetuba 49,40% 63,64% 37 63 Ponto Belo 49,33% 29,76% 76 64 Marataízes 49,18% 45,76% 65 65 Itapemirim 47,30% 54,03% 57 66 Montanha 46,00% 46,04% 64 67 Mimoso do Sul 45,33% 55,25% 54 68 Mantenópolis 44,12% 35,16% 71 69 Água Doce do Norte 42,86% 60,84% 46 70 Ibitirama 40,05% 34,04% 72 71 São José do Calçado 40,00% 42,14% 66 72 Bom Jesus do Norte 37,81% 36,91% 70 73 Rio Bananal 35,96% 59,21% 48 74 Apiacá 35,63% 22,15% 77 75 Fundão 35,33% 60,14% 47 76 Itaguaçu 34,64% 39,05% 69 77 Divino de São Lourenço 26,15% 16,17% 78

ÓRGÃOS E PODERES ESTADUAIS

ÓRGÃO NOTA Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 86,97% Governo do Estado do Espírito Santo 80,98% Assembleia Legislativa 72,07% Tribunal de Justiça 60,57% Ministério Público do ES 54,13%

fonte Tribunal de Contas ES