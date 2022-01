Portal com informações turísticas do ES dobra número de acessos em dezembro

today12 de janeiro de 2022 remove_red_eye47

O site Descubra o Espírito Santo (https://descubraoespiritosanto.es.gov.br/) apresentou um crescimento de 125% no número de visitantes em dezembro do ano passado, em comparação com novembro. No último mês do ano passado, 3.670 internautas acessaram o portal, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação do Estado do Espírito Santo (Prodest) em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur).

Com foco em divulgar as atrações turísticas do Estado, o Descubra o Espírito Santo tem várias informações sobre os 78 municípios capixabas, como mapa de acesso; pontos turísticos; hospedagem; guias de turismo; e serviços de transporte. Esses dados são extraídos por meio de uma integração com o portal do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur).

Outro destaque do portal é apresentar as atrações no Estado em diversos segmentos, como agroturismo; gastronomia; praias; náutica (avistamento de baleias e mergulho), ecoturismo e aventura, com destaque para os parques estaduais. Também há informações voltadas para eventos, turismo religioso e atividades culturais marcantes do Espírito Santo.

Reformulado no final do primeiro semestre de 2021, o site foi desenvolvido com a ferramenta Orchard, utilizada pelo Prodest para padronizar as páginas dos órgãos estaduais na internet, em parceria com a Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom).

“Mostrar as atrações turísticas do Espírito Santo de forma simples e ágil é uma forma de colaborarmos para mais pessoas desejarem conhecer o nosso Estado. E isso é uma maneira de ajudar a fortalecer o turismo e a economia capixaba”, afirmou o presidente do Prodest, Marcelo Azeredo Cornélio.