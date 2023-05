Porto de Vila Velha movimenta 7 milhões de toneladas de cargas em 2022

O complexo portuário de Vila Velha, que movimenta 93% de todas as cargas recebidas e enviadas por transportes marítimos pelos terminais da Vports (antiga Codesa), no Espírito Santo, movimentou 7 milhões de toneladas de cargas em 2022.

As operações envolveram o total de 1,30 bilhão de dólares (aproximadamente 6,5 bilhões de reais), principalmente em embarques de ferros e minérios e desembarques de combustíveis e adubos.

As informações, que incluem dados oficiais, foram divulgadas pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que destacou a vocação de Vila Velha para o comércio exterior. De acordo com estudos realizados pelo instituto, 77% das exportações realizadas pelo porto do município foram de óleos brutos de petróleo, enquanto 9% foram de ferro fundido bruto e 8% de cafés em grãos e formas brutas.

Ainda de acordo com o IJSN, as importações realizadas pelo complexo portuário de Vila Velha se concentraram em equipamentos de comunicação, máquinas e aparelhos elétricos, além de filamentos sintéticos ou artificiais, tecidos, vinhos, fibras sintéticas, máquinas, aparelhos mecânicos, produtos da indústria de moagem, produtos químicos inorgânicos e laticínios.

Complexo portuário

O complexo portuário de Vila Velha é considerado um dos mais modernos e competitivos da América Latina. Conta com cinco terminais de transporte de cargas diversas, como alimentos, produtos siderúrgicos, minério de ferro, matérias-primas em geral, equipamentos eletroeletrônicos, roupas, veículos e granéis sólidos e líquidos.

Terminal de Vila Velha (TVV)

Localizado no Cais de Capuaba, opera 24 horas por dia. Tipos de carga: produtos siderúrgicos, mármores e granitos, café, automóveis, granéis sólidos, bobinas de papel e celulose com a utilização de contêineres. Retroárea: 100 mil metros quadrados. Área coberta: 13.500 metros quadrados. Comprimento dos berços: 450 metros. Calado: 10,67 metros. Capacidade: dois navios do tipo Panamax.

Terminal de Capuaba

Porto privatizado pela empresa Vports (antiga Codesa), que opera 24 horas por dia. Tipos de carga: cereais e cargas em geral. Outros serviços: Dolphins – manutenção em navios. Retroárea: 12.800 metros quadrados. Comprimento dos berços: 396 metros. Calado: 10,67 metros. Capacidade: um navio tipo Panamax.

Terminal de Granéis Líquidos

Porto privatizado pela empresa Vports (antiga Codesa), localizado em São Torquato. Comprimento dos berços: 162 metros. Tipos de carga: diesel, gás, álcool. Calado: 8,23 metros. Pátio: 28 mil metros quadrados. Tanques de combustível: 50.000 metros cúbicos. Capacidade de bombeamento: 500 metros cúbicos por hora.

Companhia Portuária de Vila Velha (CPVV)

Terminal privado destinado aos serviços de apoio off-shore à indústria de petróleo. Dispõe de equipamentos para abastecimento de água potável e óleo diesel, armazenagem em áreas alfandegadas, gestão de resíduos com equipamentos e aterros licenciados por órgãos ambientais. Opera 24 horas por dia. Comprimento dos berços: 285 metros. Tipos de carga: granéis líquidos, granéis sólidos, contêineres, cestas, tubos, peças e materiais diversos para o setor petrolífero. Capacidade: quatro embarcações tipo Suppy Boat. Calado: 9,15 metros. Retroárea: 55 mil metros quadrados.

Terminal Portuário Peiu (TPP)

Terminal privado operado pela empresa Peiu, localizada no Cais de Paul. Serve de base de apoio para atividade petrolífera e dispõe de acesso ferroviário, área de armazenagem alfandegada, tanques para material líquido e granel, serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos licenciados por órgãos ambientais, além de área para instalação de tubos. Opera 24 horas. Comprimento: 260 metros. Calado com flutuante: 9,75 metros. Retroárea: 52 mil metros quadrados. Área para armazenamento: 40 mil metros quadrados.

