PP terá candidatos próprios em Guarapari e na Serra, diz deputado Da Vitória

17 de agosto de 2023

De acordo com declarações dadas com exclusividade ao site Agência Congresso, o presidente do Partido Progressistas (PP), deputado federal Da Vitória, a sigla pretende lançar dois candidatos próprios a prefeito na Grande Vitória: um na cidade de Guarapari e outro na Serra.

Sem citar o nome do possível candidato a prefeito em Guarapari, Da Vitória disse que: “trabalhamos no convencimento de um empresário local, uma liderança importante da cidade”.

O atual prefeito, Edson Magalhães, não poderá concorrer pois já cumpre seu segundo mandato.

Já no município da Serra, o PP e o Partido Liberal (PL) tendem a lançar um só nome para disputar contra o prefeito Sérgio Vidigal, do PDT.

Presidente estadual do PDT, Vidigal ainda não declarou se será candidato a reeleição, mas o mercado político aposta que sim.

fonte Agência Congresso