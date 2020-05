Praça de Nova Esperança começa a ganhar forma em Anchieta

A Praça do bairro Nova Esperança, na sede de Anchieta, está ganhando forma com a instalação de brinquedos, bancos e outros equipamentos. Os serviços de construção seguem de acordo com o cronograma para edificar uma bela praça entre a Associação Pestalozzi e o Centro de Convivência da localidade. Os serviços irão contemplar a pavimentação do local, sistema de iluminação, paisagismo, bicicletário, quadra de vôlei de areia, entre outras melhorias.



Conforme a Secretaria de Infraestrutura, o valor do investimento é de R$ 488.126,24, executada pela empresa Cardoso Edificações. A praça terá uma área de cerca de 1.200 m2 e será mais um local de lazer para os moradores da região.



“Várias comunidades estão sendo atendidas com novos investimentos, mesmo com redução em nossa receita e a crise gerada com a pandemia, estamos continuando com as obras e iniciando outras. A população de Nova Esperança necessita de um espaço de convivência como esse que será edificado”, disse o prefeito Fabrício Petri.



Além de praça, a comunidade também foi contemplada com a reforma da escola local e da quadra poliesportiva.

Por Dirceu Cetto