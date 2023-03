Praça São Pedro de Anchieta será reconstruída e ganhará diversas melhorias

today1 de março de 2023 remove_red_eye19

A tradicional Praça São Pedro, em Anchieta, será totalmente reconstruída. A prefeitura iniciou o processo licitatório para contratar uma empresa especializada para construção de um novo espaço, que ganhará diversas melhorias.

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, o projeto prevê a instalação de um playground, uma nova e moderna cobertura, paisagismo e nova iluminação. O piso da praça irá interagir com o da Igreja São Pedro. No local também haverá mudanças no trânsito e vagas de estacionamento. A nova cobertura foi projetada para reter menos calor, proporcionando mais ventilação ao local.

O valor estimado de investimento é de cerca de R$ 4,6 milhões. A abertura dos envelopes das propostas será realizada no dia 22 de março, às 09h, na Sala do Empreendedor, no Centro Administrativo II.