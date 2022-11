Praias e atrativos de Anchieta ganham placas de identificação

today9 de novembro de 2022 remove_red_eye29

Depois da instalação dos pórticos nas principais praias e circuitos turísticos, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, iniciou a instalação de 70 placas de sinalização turística. A ação, financiada com recursos próprios do Tesouro Municipal, faz parte do projeto de sinalização turística do município. Ao todo foram instalados seis pórticos, oito semipórticos e serão dispostas 70 placas.

Essas novas placas de sinalização turística serão instaladas ao longo de todo o litoral e alguns pontos entre a BR 101, Rodovia ES 146, Rodovia do Sol, Ubu, Belo Horizonte e Alto Pongal (Circuito dos Imigrantes).

De acordo com o titular da pasta, Caio Mozer, os pórticos foram instalados na Praia do Coqueiro, Inhaúma, Praia de Santa Helena, Ubu, Costa Azul e Castelhanos. Já os semipórticos em Mãe-Bá, Santuário Nacional de São José de Anchieta, Quitiba, Parati, Belo Horizonte, Ruínas do Rio Salinas, Castelhanos e Iriri.

Para o prefeito Fabrício Petri, o investimento é essencial e irá fortalecer as ações de desenvolvimento turístico. “A sinalização turística é fundamental. Precisamos destacar nossos atrativos e fortalecer as políticas públicas voltadas ao turismo, a fim de gerar renda e emprego no município”, disse o prefeito.

Letreiros Turísticos

Também já foram fixados nos balneários de Ubu, Iriri e na Praia Central letreiros turísticos com os nomes das referidas praias. Já na Praia de Castelhanos será instalado na próxima semana.