PRÉ-CANDIDATO | Samuel Zuqui oficializa filiação ao PSB, partido do governador Casagrande

today8 de outubro de 2023 remove_red_eye359

O ex-prefeito de Piúma, Samuel Zuqui, é o mais novo nome do Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Foi com as bênçãos do governador do Estado, Renato Casagrande, e do presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, que o ex-prefeito de Piúma Samuel Zuqui oficializou sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro – PSB – para uma possível pré-candidatura para o Executivo da “Cidade das Conchas” em 2024.

Presidente estadual do PSB, Alberto Gavini; presidente do PSB de Piúma, Vladimir; Samuel Zuqui; governador Renato Casagrande e a deputada estadual Janete de Sá.

O evento aconteceu na manhã deste domingo, 08, no Matrix Music Hall, em Cariacica, durante uma reunião ordinária do diretório estadual e encontro de prefeitos e vice-prefeitos do PSB.

Conforme os bastidores da política piumense, Samuel, que foi prefeito da cidade por quatro mandatos, poderá ser a bola da vez do partido do governador e, provavelmente, terá como vice a ex-vereadora por quatro mandatos, ex-vice-prefeita e ex-prefeita, Martha Scherres.

Agora vamos aguardar o desenrolar das eleições municipais!