“Prédio Vazio”, novo terror de Rodrigo Aragão, chega aos cinemas em junho

today6 de maio de 2025 remove_red_eye158

PRÉDIO VAZIO, novo terror do cineasta capixaba Rodrigo Aragão, chega aos cinemas com distribuição da Retrato Filmes. Com estreia nacional marcada para 12 de junho e pré-estreias no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo na semana anterior, o longa foi o vencedor do Prêmio Retrato Filmes na 28ª Mostra de Tiradentes. Conhecido pela sua habilidade única em combinar a criatividade e os efeitos práticos excepcionais, Aragão apresenta uma narrativa inovadora que mistura terror psicológico com o medo urbano, explorando a cultura e identidade brasileiras.

O filme acompanha a história de Luna, uma jovem que busca por sua mãe, que desapareceu no último dia de Carnaval em Guarapari, cidade litorânea do Espírito Santo. Ao mergulhar mais fundo na investigação, Luna descobre um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na realidade é habitado por almas atormentadas. A atmosfera de suspense e pavor aumenta à medida que Guarapari, famosa por suas belas praias, deixa de ser um destino turístico movimentado, tornando-se um cenário assombrado pela busca implacável de Luna.

Assista ao teaser

Situado na drástica mudança entre a agitação do Carnaval e os prédios vazios após o fim da alta temporada, o longa traz uma nova perspectiva ao gênero do terror urbano. Para Aragão, este é seu primeiro filme ambientado em uma cidade, saindo dos cenários rurais e naturais que marcaram suas produções anteriores. O diretor usa como referência a tensão dos filmes de terror japoneses com um cenário tipicamente brasileiro, fazendo de PRÉDIO VAZIO uma experiência cinematográfica única.

O longa foi o vencedor do Prêmio Retrato Filmes na 28ª Mostra de Tiradentes, que aconteceu no início deste ano, e concedeu um contrato de distribuição e um investimento de R$ 100 mil para a campanha de lançamento da produção. “Começar o ano com esta nova parceria é reforçar essa sinergia entre o perfil da Mostra e o da Retrato no compromisso de descobrir novos talentos. Criar o Prêmio Retrato Filmes neste contexto é uma maneira de intensificar nosso engajamento com a diversidade de narrativas e com o potencial do audiovisual independente brasileiro”, relatam os fundadores da Retrato Filmes, Daniel Pech e Felipe Lopes.

Rodrigo Aragão, que é uma figura influente na indústria cinematográfica brasileira há mais de 30 anos, continua a quebrar barreiras com seu trabalho no cinema de gênero. Sua obra, que inclui filmes como “Mangue Negro”, “Mar Negro” e “O Cemitério das Almas Perdidas”, recebeu aclamação da crítica e reconhecimento em mais de 125 festivais internacionais, com 34 prêmios conquistados. Seu filme “As Fábulas Negras” marcou a última atuação nos cinemas de José Mojica Marins, o ‘Zé do Caixão’. Sua maestria em efeitos práticos elevou o cinema de gênero brasileiro, tendo trabalhado nos efeitos especiais do filme “Enterre seus Mortos”, de Marco Dutra, e “O Clube dos Canibais”.

SINOPSE

A jovem Luna embarca em uma jornada para procurar sua mãe, que desapareceu no último dia do Carnaval em Guarapari. Sua busca a leva até um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.

FICHA TÉCNICA

Direção, Roteiro e Efeitos Especiais

RODRIGO ARAGÃO

Trilha Sonora Original

FEPASCHOAL

Direção de Produção

MAYRA ALARCÓN

Produção Executiva

MAYRA ALARCÓN

Fotografia

ALEXANDRE BARCELOS

Direção de Arte

PRISCILLA HUAPAYA

Edição

THIAGO AMARAL

Assistentes de Direção

ISRAEL COSTA e GABRIEL NADIPEH

Produtores

MAYRA ALARCÓN e RODRIGO ARAGÃO