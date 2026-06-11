Arnaldinho Borgo participa do início das operações da estrutura do Terminal Portuário

today11 de junho de 2026 remove_red_eye71

A cerimônia que marcou o início das operações da “Retroárea Penedo”, a nova estrutura operacional do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), foi realizada na quarta-feira (10). O evento contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, e de vários representantes do setor empresarial portuário e da administração pública.



Durante a solenidade foram apresentados investimentos estratégicos destinados à expansão da estrutura logística do complexo portuário canela-verde, para fortalecer sua competitividade e ampliar sua capacidade operacional.



Com aproximadamente 65 mil metros quadrados, a Retroárea Penedo amplia a área física do TVV em cerca de 70% – totalizando agora 167 mil metros quadrados – e aumenta a capacidade operacional do terminal em 65%. A expectativa é de que a movimentação de contêineres no complexo portuário de Vila Velha cresça aproximadamente 40%, enquanto sua capacidade de armazenagem em áreas descobertas salte de 15 mil para 30 mil metros quadrados.



Essa nova área, além de reforçar a integração entre o TVV e toda a cadeia logística ligada às operações portuárias, também oferece soluções mais eficientes aos clientes, aumentando significativamente a capacidade de atendimento do terminal.



A ampliação deverá proporcionar operações mais ágeis, redução no tempo de espera, aumento da confiabilidade dos serviços e melhores condições operacionais para os operadores logísticos. Os avanços também contribuem para a atração de novos investimentos e oportunidades de negócios, e principalmente, para o aumento da participação de Vila Velha (e do Espírito Santo) no cenário logístico nacional.



Importância estratégica

Na avaliação do prefeito Arnaldinho Borgo, o investimento no TVV destaca ainda mais o papel estratégico do setor portuário para o desenvolvimento econômico do município e do Estado.



“Atualmente, cerca de 49% da economia capixaba está ligada ao comércio internacional. Isso significa que praticamente metade das riquezas geradas no Espírito Santo passa pelas operações de importação e exportação realizadas nos portos de Vila Velha. O fato de uma empresa como a Log-In seguir investindo na modernização e ampliação da sua infraestrutura logística em nossa cidade, demonstra grande confiança em nosso potencial e fortalece um setor que é fundamental para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico”, destacou o prefeito.



Segundo Arnaldinho, a entrada em operação da nova área já resultou na criação de cerca de 100 empregos diretos e aproximadamente 150 indiretos: “A ampliação da capacidade operacional do TVV não só contribui para atrair novas cargas e aumentar o volume das operações já em andamento, como também para reduzir os custos logísticos das empresas que atuam no setor. Isso gera impactos positivos em toda a cadeia econômica”, acrescentou.



Aumento das exportações

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, a expansão da infraestrutura do Terminal Portuário de Vila Velha acompanha o crescimento das exportações e atende às crescentes demandas do mercado, na área do comércio internacional. Segundo ele, em 2024, o Espírito Santo exportou cerca de 8 milhões de sacas de café e registrou um recorde histórico de movimentação que não era superado desde 2002.



“O TVV – único terminal de contêineres do Espírito Santo –, desempenha papel fundamental para o aumento das exportações e também para o fomento da economia capixaba. Produtos de grande relevância para nossa pauta exportadora, como o café e as rochas ornamentais, dependem diretamente dessa estrutura. A ampliação da capacidade operacional do terminal impulsiona a logística do Estado e cria as condições necessárias para sustentar o crescimento das exportações nos próximos anos”, ressaltou Colodetti.

Detalhes da ampliação

Investimento na nova estrutura: R$ 35 milhões

Capacidade: Até 8 mil contêineres extras por mês

Armazenagem: Aumento de 40% em contêineres e 90% em armazéns de carga

Escoamento: Foco em café, rochas ornamentais e veículos elétricos

Eficiência: Reduz o tempo de espera das embarcações com tecnologia de ponta

Integração: Conecta modais marítimos, rodoviários e ferroviários

por Cláudio Figueiredo

fotos Adessandro Reis