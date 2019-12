Prefeito de Guarapari se reúne com Polícia Militar para alinhamento do verão

today20 de dezembro de 2019 remove_red_eye9

A Prefeitura de Guarapari realizou nesta terça-feira (17) uma reunião com o comando do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, para alinhamento do verão 2019/2020, juntamente com judiciário e Ministério Público.

Além do prefeito, Edson Magalhães, estiveram presentes na reunião, o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Cleverson Mancini Lyra; o procurador geral do município, Américo Mignone; secretários municipais, entre outras autoridades municipais e militar.

Durante a reunião, o prefeito falou sobre a importância da parceria entre os órgãos públicos para que o trabalho seja feito com sucesso. “Durante a alta temporada, a cidade recebe um grande fluxo de turistas e visitantes, e por conta desse grande fluxo, várias ocorrências surgem, sendo importante que todos os órgãos trabalhem de forma integrada no combate e na prevenção”, disse Edson.

O procurador geral do município reforçou a importância dessa parceria. “Nós precisamos nos aproximar e trabalharmos em conjunto. Porque agora temos que estar todos concentrados no verão”, afirmou Américo.

Nesta semana a Prefeitura de Guarapari fará a publicação de um decreto do Plano Verão, que determina todas as regras para o período da alta temporada, visando promover uma cidade mais organizada.

Dentre os assuntos tratados durante a reunião e que motivaram a criação do decreto estão: trânsito, salvamento marítimo, comercialização de produtos, coleta de lixo nos bairros, coleta de lixo nas praias, práticas esportivas nas praias, eventos, ônibus de turismo, estacionamentos particulares, tendas e ombrelones, moradores em situação de rua, entre outros.