Prefeito de Vila Velha apresenta projeto da nova praça Agenor Moreira em Itapuã

today29 de setembro de 2021 remove_red_eye16

Uma antiga reivindicação dos moradores do bairro Itapuã vai ser atendida pela Prefeitura de Vila Velha. O prefeito Arnaldinho Borgo apresentou, na noite desta terça-feira (28), o projeto da nova praça Agenor Moreira, que vai ser totalmente reformada e modernizada.



O prefeito falou sobre essa importante obra, que vai beneficiar não só a comunidade do bairro Itapuã, mas também dos bairros adjacente: “Nós ouvimos a comunidade de Itapuã para elaborar este belo projeto que estamos apresentando. Cada detalhe da nova praça foi feito com muito carinho, sempre escutando os moradores. Só é possível estar fazendo este projeto e licitar em seguida, porque nós estamos fazendo nosso dever de casa, com um grande ajuste fiscal que vem sendo feito na prefeitura”, concluiu o prefeito.



A nova praça vai ganhar obras de paisagismo, além da preservação das árvores já existentes, reforma da quadra com instalação de um novo alambrado, nova pintura e um Pracão, espaço cercado e planejado, equipado com rampa, túnel, obstáculos de zig zag e de altura que promete ser a alegria dos pets ao ar livre.



Muitas serão as novas atrações da praça, como parquinho para crianças, mesas de jogos, espaços para barraquinhas padronizadas de alimentação e artesanato, lixeiras e bicicletários, rampas para acessibilidade, área de estar, iluminação com lâmpadas de LED, paginação do piso e remoção do coreto, academia popular, depósito e banheiro.



De acordo com os técnicos da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes, o projeto executivo segue em desenvolvimento. Após esta etapa, seguirá para orçamento e licitação. Assista a apresentação clicando aqui.