Prefeitura avalia ações do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora

today15 de fevereiro de 2023 remove_red_eye54

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, se reuniu na manhã de hoje (15) com secretários e servidores membros dos grupos de trabalho do Programa Socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora. O encontro aconteceu no auditório do CEU das Artes, onde os participantes avaliaram as ações desenvolvidas e o plano de ação do programa, que é composto por 10 projetos voltados especificamente para a promoção socioeconômica do município.

Na prática, o município conseguiu desenvolver ações, entre elas, gerar novas fontes de emprego, incluir a inovação tecnológica em diversos projetos, fomentar o turismo e suas vocações, criar leis para estimular o empreendedorismo, desburocratizar o serviço público, implantar atividades para fomentar a geração de renda, entre outros.

Os trabalhos foram conduzidos pela secretária municipal de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada e pela gerente municipal de Desenvolvimento Econômico, Eliane Marconcini.

Durante toda manhã os grupos se reuniram para pensar coletivamente sobre as ações realizadas, as propostas em execução e as que serão implantadas em cada projeto. Novos encontros foram agendados para dar andamento aos trabalhos, com objetivo de implantar novas ações.

Para o prefeito, os frutos já colhidos com o programa são efeitos de um trabalho de equipe, embasado no comprometimento com a gestão pública. “O resultado vem de acordo com o esforço que a gente imprime na gestão”, disse.

Além de ajudar no desenvolvimento socioeconômico de Anchieta, o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora já rendeu diversos prêmios ao município, entre eles o de Prefeito Empreendedor Estadual e Nacional, em 2019 e Estadual em 2022, além de tornar o município como referência no Estado.