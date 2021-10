Prefeitura contempla 235 munícipes para cirurgia de catarata em Itapemirim

Mais de 130 munícipes de Itapemirim receberam, na manhã desta quinta-feira (21), encaminhamentos para cirurgias de catarata a serem realizadas nos dias 22, 23 e 25 de outubro no município de Alegre. Ao todo são 235 munícipes que já foram contemplados com cirurgias oftalmológicas.

“Fizemos uma parceria com o Governo do Estado para ampliarmos os atendimentos. As primeiras 100 cirurgias foram custeadas com recursos do município. Agora, nós estamos recebendo mais 135 cirurgias. A nossa previsão é zerar toda a fila”, destacou o prefeito Thiago Lopes.

Os encaminhamentos foram entregues a 135 pessoas no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro (Vila). Eles ainda receberam as orientações com relação ao procedimento médico, exames pré-operatórios e a disponibilização de transporte e acompanhante para a realização das cirurgias.



Um dos contemplados com a cirurgia, o aposentado Luiz Antônio Barros, 63 anos, de Itaoca, elogiou a iniciativa. “Excelente! Eu não tinha condições de pagar pelo procedimento. Eu já que estava aguardando há dois anos na fila”, contou.



Para Lucélia de Souza Silva, 51 anos, de Fazenda Velha, a cirurgia veio em boa hora. “Eu já não estou conseguindo enxergar nada. Só vulto”, destacou. “Eu fiquei muito feliz como todos os contemplados”, declarou Ivaldina Benevides Cardoso, de Itaipava, que acompanhava o marido Nildo Saprisque Martins, de 58 anos, beneficiário da cirurgia.