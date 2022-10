Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo para diversas áreas

today17 de outubro de 2022 remove_red_eye26

A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para dois processos seletivos. Um irá contratar engenheiro, eletricista, arquiteto e agrimensor. Já outro será para contratação de profissionais para atender a Secretaria de Assistência Social, como psicólogo, cuidador social, instrutor de informática, instrutor físico e instrutores sociais de diversas áreas.

As inscrições para os cargos disponíveis no Edital 012/2022 serão realizadas por meio eletrônico pelo site do município (www.anchieta.es.gov.br), e das vagas referente ao Edital 013/2022, presencialmente. Confira as regras do edital e os períodos de inscrições para cada área.

Edital nº 012/2022 | CONFIRA AQUI

Cargos: engenheiro, eletricista, arquiteto e agrimensor.

Horário de inscrição: das 08h do dia 24/10 até 17h do dia 25/10/2022.

Local: www.anchieta.es.gov.br

Edital nº 013/2022 | CONFIRA AQUI

Cargos: psicólogo, cuidador social, instrutor de informática, instrutor físico e instrutores sociais de artes, música, projetos pedagógicos.

Horário de inscrição: das 09h às 12h e das 13h30 às 16h dos dias 26 e 27/10/2022.

Local: Auditório da Escola Municipal de Governo – sede da Prefeitura.