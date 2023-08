Prefeitura de Anchieta conquista prêmio Cidade Empreendedora

A prefeitura de Anchieta conquistou mais um título. Agora o de 1º lugar no Programa Cidade Empreendedora. O prefeito Fabrício Petri recebeu hoje (03) a premiação em um evento organizado na capital do Estado, Vitória. Além do prefeito, participaram da solenidade secretários e servidores ligados ao projeto.

O Cidade Empreendedora é um programa de transformação dos municípios, desenvolvido pelo Sebrae, que visa direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento, com foco na melhoria do ambiente de negócios, no fomento ao empreendedorismo e na promoção da competitividade local.

Anchieta conquistou o título com a nota 9,8, de uma escala de 0 a 10. Entre os municípios que aderiram a iniciativa, o município se destacou com a execução de vários projetos e medidas para o desenvolvimento social e econômico. “Anchieta elevou sua nota adotando medidas transformadoras que ajudaram no desenvolvimento do município e no bem-estar das pessoas”, destaca a secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, Paula Louzada.

“Os pequenos municípios têm seu protagonismo. Anchieta vem se destacando no cenário nacional e estadual em diversos segmentos. É uma honra receber mais um prêmio pelos projetos de nossa gestão. Agradeço as nossas equipes de servidores. Esse prêmio se deve ao empenho deles, em transformar positivamente nossa gestão e obter resultados para o desenvolvimento social e econômico”, disse o prefeito.