Prefeitura de Anchieta continua com os serviços de limpeza de bueiros e galerias

4 de março de 2021

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Anchieta continua com o serviço de limpeza e desobstrução dos bueiros, galerias e sistemas de drenagem pluvial em vias urbanas do município. Recentemente os serviços foram realizados na Praça São Pedro, nos bairros João XXIII e Ponta dos Castelhanos, na sede e em Ubu, no litoral de Anchieta.

Para o trabalho, caminhões de limpeza de fossa e hidro-jato dão suporte aos agentes de limpeza pública para efetuarem com eficácia a desobstrução dos bueiros e outros equipamentos de drenagem, tornando o sistema de captação de águas pluviais mais eficiente. Conforme o titular da pasta, Leonardo Abrantes, ainda são realizadas limpeza e higienização dos logradouros públicos, dando melhor asseio às ruas, avenidas e praças.

O próximo local a ser atendido será a Rua Hugo Gomes, em Iriri, principalmente no entorno do Centro Municipal de Educação Infantil Tom e Jerry.

Após a finalização da ação, será melhorada a captação de águas das chuvas e reduzido os problemas causados por alagamentos. Conforme o setor, a desobstrução e limpeza do sistema de drenagem será também uma importante medida sanitária ao combate do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, além de outros vetores.

No ano passado foram atendidas localidades de Iriri, Nova Jerusalém, Parati e diversos pontos da sede municipal.