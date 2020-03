Prefeitura de Anchieta cria página exclusiva sobre informações do coronavírus

19 de março de 2020

A Prefeitura de Anchieta criou uma página exclusiva em seu site para trazer as últimas informações e medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus no município. Os internautas poderão acessar notícias atualizadas com boletins diários. Para acessar digite em seu navegador www.anchieta.es.gov.br e clique em um banner no lado direto abaixo das notícias em destaque.

Será possível conferir boletins epidemiológicos diários, decretos municipais com as últimas medidas adotadas, dados da doença, dicas e vídeos com orientações.

O objetivo é deixar a população bem informada, evitando as fake news e orientando como a população deve agir.