Prefeitura de Anchieta define horário de expediente durante jogos da Copa do Mundo

17 de novembro de 2022

Decreto publicado pela Prefeitura de Anchieta (Nº 6317/2022) determina as regras de liberação de servidores nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, que será disputada entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Ficou definido que em dias de partidas do Brasil que comecem às 16h, o expediente poderá terminar às 14h30. Será no caso no dia 24 de novembro, uma segunda-feira, quando o time de Tite enfrenta a Sérvia. Para os confrontos que terão início às 13h, os trabalhadores poderão deixar seus postos às 12h – caso de 28 de novembro, uma quinta-feira, quando a seleção enfrenta a Suíça.

No dia 02 de dezembro, quando o Brasil enfrenta Camarões, não haverá expediente, pois é ponto facultativo no município, em razão de celebrar o dia da elevação do município à categoria de cidade (Dia da Cidade).

Já o funcionamento das unidades escolares será regulamentado por portaria emitida pela Secretaria Municipal de Educação, bem como, a Secretaria de Saúde expedirá ato próprio para regular o horário de funcionamento de suas unidades de saúde.

As atividades consideradas de natureza essencial, como Pronto Atendimento e Guarda Municipal, terão funcionamento normal.

CONFIRA OS HORÁRIOS

1- Administração (Decreto nº 6317/2022)

Dia 24 de novembro (quinta): das 08h às 14h30

Dia 28 de novembro (segunda): das 07 às 12h

2- Setores da Secretaria de Saúde (Portaria 055/2022)

Dia 24 de novembro (quinta): das 07h às 14h30

Dia 28 de novembro (segunda): das 07 às 12h

3- Escolas Municipais (Ofício Circular 003/2022)

Dia 24 de novembro (quinta):

– Turno Matutino Regular: Aula Normal – 07h às 11h20

– Turno Vespertino Regular: 07h às 14h45 (04 aulas de 30 minutos, até as 14h30, recreio/almoço de 15 minutos, saída às 14h45)

– Ed. Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 07h30 às 14h45

Integral – PROETI: 12 às 14h45

– EJA: Atividades não presenciais através de Projeto Interdisciplinar para cumprimento de carga horária.

Dia 28 de novembro (segunda):

-Turno Matutino Regular: Aula Normal – 07 às 11h20

– Turno Vespertino Regular: Projeto Interdisciplinar com atividades não presenciais

– Ed. Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 07h30 às 11h30 Integral

– PROETI: Projeto Interdisciplinar com Atividades Não Presenciais

– EJA: Aula normal – 19h às 22h40