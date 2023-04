Anchieta é premiada por bater a meta de empréstimos para empreendedores

today22 de abril de 2023 remove_red_eye71

Após ultrapassar a meta de 2022 de fomentar a economia do município financiando os projetos de 135 microempreendedores, a agência do Nossocrédito de Anchieta recebeu a premiação prata no ranking estadual de produção e inadimplência da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Anchieta financiou R$ 1,4 milhão, ajudando a transformar sonhos em projetos e realidade, promovendo o desenvolvimento da cidade mas, principalmente, das famílias anchietenses.

O Nossocrédito é operado pela prefeitura de Anchieta, em uma parceria com a Aderes, o Banco do Espírito Santo (Banestes), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Governo do Estado.

Para obter crédito para tocar seu negócio e fazer girar a economia de Anchieta, ligue para o Nossocrédito: Tel.: (28) 3536-3669.

foto divulgação