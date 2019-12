Prefeitura de Anchieta fecha 2019 com cerca de R$ 6 milhões repassados ao Mepes

A Prefeitura de Anchieta realiza parcerias com diversas entidades com objetivo de oferecer mais serviços à população. Um exemplo é com o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes). A municipalidade e a entidade celebraram este ano termos de fomento e colaboração no valor total de R$ 5,8 milhões para a execução de atividades ligadas à saúde, educação, agricultura e turismo.

Na área da saúde, a Prefeitura repassou este ano, com recursos próprios, R$ 4.511.784,09 para o Hospital do Mepes. O valor é uma forma de contribuir para a unidade poder atender a população com mais serviços de qualidade.

Também foi pago em 2019 ao Mepes, como estímulo ao desenvolvimento das ações pedagógicas de crianças de 0 a 4 anos nas suas creches, o montante total de R$ 822.358,04. O valor total do convênio para este ano é de R$ 1.077.000,00, dessa forma falta ainda uma parcela para ser paga à entidade. O Mepes conta com quatro unidades de educação infantil, Criança Feliz (Ponta dos Castelhanos), Francisco Giusti (bairro Alvorada), Pingo de Gente (Inhaúma) e Xodó das Titias (Jabaquara). Ao todo, são atendidas cerca de 300 crianças do município.

Já para fortalecer e incentivar a educação de jovens no campo, a Prefeitura destinou em 2019 R$ 315.551,49 para a Escola Família Agrícola de Olivânia. O recurso é direcionado para ações que visam aprimorar as práticas de alunos e professores no desenvolvimento da agricultura familiar.

A Escola de Turismo do Mepes, a EFtur, também recebeu recursos da Prefeitura para desenvolver cursos e capacitações na área. Durante este ano a Eftur recebeu R$ 228 mil e promoveu cursos gratuitos de culinária e outros ligados ao turismo para os moradores de Anchieta.

Para o prefeito Fabrício Petri, a entidade é tradicional e tem credibilidade com a população, em virtude dos importantes serviços que disponibiliza para os moradores de Anchieta e região há mais de 50 anos. “O Mepes é uma referência em vários segmentos e a Prefeitura sente a necessidade de poder contribuir para o fortalecimento dos serviços oferecidos. Os recursos destinados pelo município ajudam no desenvolvimento de ações de turismo, agricultura e principalmente da educação e saúde”, disse.

A Prefeitura acompanha a aplicação dos recursos mediante prestação de contas da entidade.