Prefeitura de Anchieta inaugura reforma de Correios e Estratégia de Saúde da Família

today12 de agosto de 2020 remove_red_eye25

A Prefeitura de Anchieta inaugurou oficialmente ontem (11) a unidade comunitária da agência dos Correios do bairro Planalto e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Centro III. As solenidades seguiram todas as recomendações dos órgãos sanitários e contou com a participação de moradores, vereadores, lideranças e do prefeito.

Em Planalto, a agência foi reformada e ganhou novos equipamentos. A benfeitoria era um desejo antigo dos moradores locais. Agora a unidade ficou mais acessível para a população do bairro utilizar os serviços.

Já a ESF Centro III, localizada no bairro Nova Esperança, recebeu reforma com pintura, instalação de acessibilidade para os banheiros, reparos no sistema hidráulico e elétrico, ampliação de salas e outras melhorias a fim de atender com mais qualidade os usuários e profissionais da saúde. O investimento foi de R$ 173.484,94. A unidade ganhou o nome da saudosa vereadora, Rosemary Pires Vasconcelos Rovetta (Merinha)

Conforme a secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura está reformando, ampliando e adaptando banheiros para acessibilidade em oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) e no Pronto Atendimento Municipal (PA). O pacote contempla unidades da sede e do interior, e para isso estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão.

Unidades já reformadas e entregues

– ESF Centro III

– ESF Córrego da Prata

– ESF Centro II

– ESF Itaperoroma Baixa

– ESF Parati

– ESF Recanto do Sol

Unidades em reforma

– ESF Ubu

– ESF Jabaquara

– Pronto Atendimento Municipal