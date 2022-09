Prefeitura de Anchieta inicia processo licitatório para mais obras no município

Construção de escola, praça, quadras, estação de abastecimento de água, pavimentação rural e ampliação do cemitério municipal fazem parte do pacote de novas obras

A Prefeitura de Anchieta iniciou processo licitatório para execução de mais cinco obras no município. Outras duas obras foram recentemente licitadas e aguardam os trâmites legais para dar ordem de serviço.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura, já estão disponíveis no site oficial da municipalidade o andamento das licitações para ampliação de cemitério municipal, construção da sede própria da escola Terezinha Godoy de Almeida, construção de uma praça na comunidade de Jabaquara, pavimentação rural e para as obras de adequação do sistema de abastecimento de água em Alto Pongal.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, o município tem uma relação de investimentos para serem executados, a fim de atender as comunidades, garantindo acessibilidade e qualidade de vida aos moradores. “Temos outras obras que em breve também irão ser licitadas. Todos esses investimentos objetivam atender as comunidades e associações, as quais estamos sempre em contato, a fim de garantir melhores condições para os moradores dos bairros da sede e do interior”, disse Petri.

Cemitério Municipal

O cemitério municipal irá receber revitalizaão e ampliação de 1.791,44m2. No local serão construídas 207 sepulturas com disponibilidade de 621 sepultamentos e 03 columbário para ossários verticais com capacidade para 768 urnas. Haverá serviços de paisagismo, iluminação e outras melhorias no espaço.

Nova Escola Teresinha Godoy de Almeida

A sede própria da escola municipal Teresinha Godoy de Almeida será edificada em um terreno ao lado da Vila Olímpica, no bairro Anchieta, com área total de 2.652.98m2. De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura, a escola terá dois pavimentos, quadra poliesportiva coberta com arquibancada e auditório com capacidade para 143 pessoas. A unidade, que será construída para atender 840 alunos do 1º ao 9º ano, terá apoio de recursos do governo do Estado.

Praça em Jabaquara

A sede do distrito de Jabaquara irá ganhar uma praça moderna, em uma área de 1300m2. No local serão instalados brinquedos, mobiliário em madeira e pergolado, pista de skate, quadra de areia para prática de vôlei e futvôlei com arquibancada, além de brinquedos e playgroud. Ainda será instalado canteiros com flores e plantas ornamentais e iluminação em LED.

Abastecimento de Água em Alto Pongal

Devido o crescimento populacional e a necessidade de ampliação do atual reservatório de água para atender os moradores do distrito de Alto Pongal, a Prefeitura irá contratar uma empresa para instalar uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA). Com o novo serviço será captado água do rio Pongal e da nascente que já abastece a comunidade na atual estação.

Drenagem e pavimentação de ruas em Córrego da Prata, São Mateus e Subaia

Ruas das comunidades de Córrego da Prata, Subaia e São Mateus irão receber drenagem e pavimentação em sistema PVS. O material foi doado pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Anchieta está licitando a empresa para executar o serviço. Desde 2018 mais de 120 ruas já receberam drenagem e pavimentação no município.

Quadra Poliesportiva São Pedro

A nova quadra poliesportiva na sede de Anchieta será edificada na Rua Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Estratégia de Saúde da Família (ESF Centro 1). Com uma área de 1315m2 o equipamento será moderno e acessível, com arquibancadas, banheiros e todo material necessário para prática de esportes. Haverá ainda paisagismo na parte externa, incluindo pavimentação e iluminação.

Quadra Poliesportiva Goembê

A quadra poliesportiva da comunidade de Goembê, no inteiror, terá uma área de 1035m2. O espaço terá banheiros acessíveis, cantina e palco. O equipamento contará ainda na parte externa com uma praça com paisagismo e plaugroud.

CONFIRA AS LICITAÇÕES:

Drenagem e pavimentação de ruas em Córrego da Prata, Subaia e São Mateus – 19/10 – 09h00

Ampliação do Cemitério Municipal – 05/10 – 9h10

Abastecimento de Água em Alto Pongal – 28/09 – 9h10min

Praça de Jabaquara – 15/09 – 09h00min

Terezinha Godoy de Almeida – Em fase de verificação das propostas

Quadras poliesportivas de Goembê e São Pedro – já licitadas, aguardando trâmites legais para posterior ordem de serviço.

Acesse: https://www.anchieta.es.gov.br/transparencia/licitacao/index/12?fksituacao=1