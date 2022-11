Prefeitura de Anchieta inicia recadastramento dos catadores de caranguejo

today7 de novembro de 2022 remove_red_eye49

A Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura de Anchieta informa que o período de recadastramento dos caranguejeiros para o recebimento do auxílio financeiro vai de 14 de novembro a 16 de dezembro.

Para realizar o cadastro é necessário apresentar alguns documentos (ver relação abaixo) e ter a cata do caranguejo como principal fonte de renda.

A entrega dos documentos para o recadastramento deve ser realizada das 8h às 11h e das 13h às 17h na Secretaria de Pesca e Aquicultura, situada na Avenida Dom Helvécio, s/nº, bairro Porto de Cima, em frente ao Laboratório Bioclínico, próximo à ponte de Anchieta.

Sobre o benefício

O benefício do auxílio defeso para caranguejeiros é amparado pela Lei nº 909/2014 e será regulamentado via decreto. Segundo a legislação, apenas uma pessoa da família tem direito ao auxílio, mesmo tendo outros catadores de caranguejos na mesma; ser cadastrado na Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura; participar de atividades promovidas pela Secretaria durante o período do defeso; ser morador de Anchieta com residência fixa com mais de 02 anos e não possuir emprego formal.

O benefício será utilizado somente para compra de produtos alimentícios ou medicamentos, comprovados por meio de nota fiscal com o nome e CPF do beneficiado, no prazo de 60 dias após o recebimento do recurso. A prestação de contas referente ao uso do auxílio, com apresentação das notas fiscais, deverá ser entregue na Secretaria de Pesca e Aquicultura.

Documentos necessários:

-RGP (Registro Geral da Pesca);

– Cartão da Família;

– CPF e RG;

– Carteira de Trabalho;

– 1 foto 3 x 4;

– Comprovante de residência.

Informações: (28) 3536-2599.