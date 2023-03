Prefeitura de Anchieta irá lançar Calendário de Capacitações para 2023

Moradores de Anchieta terão motivos de sobra para se capacitar durante este ano. É que a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, definiu o Calendário Anual de Capacitações refente ao Projeto Anchieta Produtiva e Diversificada. Serão disponibilizados gratuitamente mais de 60 cursos até dezembro, em diversas áreas. O lançamento oficial irá acontecer nesta terça-feira (21), às 9h, na Sala do Empreendedor.

Agricultura, turismo, gastronomia, pesca, tecnologia, agricultura, gestão de negócios, empreendedorismo e marketing fazem parte do leque de opções que será oferecido aos moradores em parceria com instituições como Mepes, Senar, Senac, Incaper e Sebrae.

Conforme a titular da pasta, Paula Louzada, os cursos serão oferecidos ao longo dos próximos meses pelas secretarias específicas de cada área. “A relação das capacitações foi embasada de acordo com a realidade atual e objetiva capacitar jovens e adultos da sede e do interior, em diversas áreas, a fim de garantir oportunidade e qualificar a mão de obra no nosso município”, destacou Louzada.

O Projeto Anchieta Produtiva e Diversificada faz parte do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, que tem como objetivo a geração de emprego e renda para a população. O programa é composto por 10 projetos voltados especificamente para a promoção do desenvolvimento do município.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÕES 2022.