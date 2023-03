Prefeitura de Anchieta irá reformar quatro quadras poliesportivas

A prefeitura de Anchieta iniciou processo licitatório para contratar empresa especializada para reformar mais quatro quadras poliesportivas do município. Serão contemplados os equipamentos públicos das comunidades de Castelhanos, Iriri, Nova Jerusalém e Subaia.

A abertura dos envelopes com as propostas do interessados irá acontecer no dia 17 de março, às 9h, na Sala do Empreendedor, no Centro Administrativo II.

Os espaços irão ganhar recuperação total, incluindo pintura, instalações elétricas e hidráulicas, além de outras intervenções. A previsão de investimento total para isso será de R$ 2,2 milhões.