Prefeitura de Anchieta manifesta participação efetiva do município na retomada da Samarco

today25 de junho de 2020 remove_red_eye18

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, esteve reunido esta semana com o gerente de relações institucionais da Samarco Mineração, Rodolpho Samorini Filho. O objetivo do encontro foi reiterar as solicitações que a prefeitura fez à empresa para incluir a participação mais efetiva dos setores produtivos do município no processo de retomada das atividades, prevista para o segundo semestre deste ano.

Na ocasião também participaram do encontro a secretária municipal de Desenvolvimento e Integração, Paula Louzada, e a funcionária da gerência de relações institucionais da Samarco, Lídia Praça.

A reunião focou nos assuntos relacionados no ofício encaminhado pela prefeitura à empresa, manifestando o anseio da população anchietense em poder colaborar com a retomada da mineradora, valorizando as empresas e a mão de obra local, bem como apresentar aos empreendedores do município o plano de demandas que fazem parte da retomada, definindo as obras, serviços, materiais e ações.

Outro ponto levantado no encontro, que também é outra reivindicação da população, foi em disponibilizar no Sine de Anchieta as demandas de contratações de funcionários por parte das empresas terceirizadas que prestam serviços para a Samarco.

Para Petri, a volta das operações da Samarco representa grande importância social e econômica para a cidade e o Estado. “Desde a paralisação, o município vem sofrendo com os altos índices de desemprego, o fechamento de muitos comércios e empresas, e a queda exponencial na arrecadação fiscal”, destacou o prefeito, enfatizando que, na contramão, as demandas por serviços públicos, em especial assistência social e saúde, aumentaram com a paralisação da mineradora.

“A Samarco contribui para o desenvolvimento socioeconômico do município há 40 anos, por isso, queremos participar da sua retomada e garantir a valorização das empresas e dos trabalhadores anchietenses nesse processo”, disse o prefeito Fabrício Petri.