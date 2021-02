Prefeitura de Anchieta solicita melhorias para os pescadores a órgão federal

O secretário municipal de Pesca e Abastecimento de Anchieta, Júlio César Sant’Anna da Costa, participou neste último dia 03 de uma reunião na Superintendência Federal do Ministério da Agricultura e Abastecimento do Estado, em Vitória. Na ocasião foram apresentados alguns pedidos ao órgão a fim de melhorar o atendimento ao pescador do município.

Entre os assuntos pautados estão a diminuição da burocracia em relação a permissão prévia para construção de embarcações; aumentar o teto financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para crédito de embarcações usadas, de R$ 80 mil para R$ 165 mil e abordagem mais humanizada dos fiscais do Ibama aos pescadores.

Segundo Sant’Anna, a reunião foi muito satisfatória e irá estreitar os laços da entidade federal com o município. “Foi um momento de nos colocarmos à disposição e pedir apoio para desenvolvermos a pesca em nossa cidade. Aproveitamos ainda para solicitar uma antiga demanda dos pescadores, que é substituir a autorização da complementação da pesca do camarão, trocando a rede de emalhe de superfície por uma modalidade de pesca com linha”, disse.

O encontro contou com a participação do superintendente federal do Ministério da Agricultura e Abastecimento do Espírito Santo, Aureliano da Costa; o chefe de registro e monitoramento da divisão de pesca, João Francisco de Almeida e técnicos da secretaria municipal de Pesca e Abastecimento de Anchieta.

Anchieta conta com 711 pescadores ativos e 183 embarcações, segundo último levantamento do Sistema de Registro Geral de Atividade Pesqueira do Ministério da Pesca e Aquicultura.