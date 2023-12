Prefeitura de Anchieta vai realizar leilão de 44 imóveis dia 15 de dezembro

A prefeitura de Anchieta irá promover um leilão público de imóveis no próximo dia 15 de dezembro. O certame vai acontecer a partir das 13h no auditório do Parque RDS Papagaio, no bairro Nova Jerusalém. 44 lotes, em diversos bairros, com áreas superior a 300 m2 poderão ser arrematados pelos interessados.

As fotos dos bens podem ser conferidas no site da empresa organizadora (www.mgl.com.br). Os interessados devem visitar e vistoriar os bens.

Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados nominalmente ao leiloeiro e a comissão de leilão em até dois dias úteis anteriores à data fixada para o leilão, através dos telefones: – leiloeiro 0800-2422218 – Patrimônio imóvel: 28-9-9277-6998 ou pelo e-mail: [email protected].