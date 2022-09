Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim faz novo reajuste do auxílio-alimentação dos servidores

O auxílio-alimentação dos servidores da Prefeitura de Cachoeiro terá novo reajuste neste mês, como estabelecido pela lei nº 7938, sancionada pelo prefeito Victor Coelho em março deste ano.

Naquele mês, o valor do benefício teve aumento de R$ 600 para R$ 650 para os servidores efetivos. Agora, passará para R$ 700, consolidando um reajuste de 16,6%.

Servidores comissionados, contratados, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias e conselheiros tutelares – que tiveram aumento de R$ 300 para R$ 325 em março – passarão a receber R$ 350.

O prefeito Victor Coelho lembra que, além de atualizar os valores do auxílio-alimentação, a lei sancionada em março passou a garantir o benefício a categorias não contempladas.

“Com muito zelo fiscal fizemos o reajuste em duas etapas e alcançamos nossa meta de governo de conceder o auxílio-alimentação a todos os servidores, uma conquista inédita para o funcionalismo municipal”, frisa.

“São medidas que melhoram o poder aquisitivo dos servidores nesse cenário de alta dos preços dos alimentos e aumentam o volume de recursos circulando na economia local”, complementa.

Novo cartão

Novos cartões do auxílio-alimentação serão entregues aos servidores, a partir desta quarta-feira (14), pelas secretarias municipais. A mudança se deve ao término do contrato com a empresa fornecedora anterior. A data padrão para liberação do crédito do benefício continuará sendo o dia 15 de todo mês.