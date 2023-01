Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim implanta rastreamento da frota municipal

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim deu início à instalação de aparelhos de monitoramento veicular em automóveis e maquinários da frota municipal.

O rastreador é um dispositivo de localização que funciona por meio de tecnologia GPS, garantindo maior segurança e produtividade, ao fornecer um conjunto de informações que ajudam a tornar a frota e sua gestão mais eficientes, gerando, inclusive, redução de custos com transporte.

Outro grande benefício é a possibilidade de intervenção remota no veículo, como o bloqueio em casos de imprevistos relacionados a roubos, acidentes e comportamentos incomuns detectados pelo sistema.

É possível acompanhar informações mais detalhadas do automóvel, como a velocidade com que ele está se deslocando, o tempo em que o motor ficou ligado sem necessidade e, também, a quantidade de combustível consumido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), responsável pela implantação dos dispositivos, a expectativa é a de que, até o fim desta semana, toda a frota da prefeitura já esteja equipada com GPS.

“A implantação do sistema de rastreamento GPS nos veículos da prefeitura de Cachoeiro é uma importante medida para aumentar o controle de custos, como consumo de gasolina e manutenção, auxiliando no cotidiano dos motoristas e contribuindo com a redução de despesas para o município”, destaca o prefeito Victor Coelho.

foto Márcia Leal/PMCI