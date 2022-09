Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai abrir processo seletivo para contratação temporária

A Prefeitura de Cachoeiro realizará, neste mês, um novo processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para 11 funções.

São, ao todo, 32 vagas (e formação de cadastro de reserva) para os cargos de: operador de máquinas e veículos especiais; assistente social; enfermeiro; farmacêutico; médico da família; contador; médico clínico geral; cuidador social; motorista; fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

As inscrições serão abertas às 23h59 de sexta-feira (9) e vão até o dia 19 de setembro, pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/contratacao.

Os candidatos serão classificados com base na declaração de títulos feita no ato da inscrição. A etapa seguinte será a de comprovação de títulos, de caráter eliminatório.

As informações sobre como participar, requisitos para as funções e remunerações poderão ser conferidas no edital 02/2022 da Secretaria Municipal de Administração (Semad), que será publicado nesta terça-feira (6), em www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

foto Márcia Leal/PMCI